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Митниця має представити план реформи вже наступного тижня – Мінфін

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Від Державної митної служби наступного тижня очікують концепції реформування митниці і відповідний план її реалізації. Відповідні очікування озвучив міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Митниця має представити план реформи вже наступного тижня – Мінфін

Так, 30 квітня відбулось засідання колегії Державної митної служби за участі Міністра фінансів Сергія Марченка та виконуючого обов’язки голови Державної митної служби Ігоря Муратова.

"Відкриваючи засідання, Сергій Марченко наголосив на незворотності змін у роботі митної служби та необхідності швидкого темпу реформи. Зокрема, за словами Міністра, уже наступного тижня має бути представлена Концепція реформування митниці і відповідний план її реалізації. Зараз проект доопрацьовується робочою групою з представниками бізнесу і експертами", - йдеться у повідомленні.

Марченко зазначив, що реальні зміни на митниці дуже важливі, адже це значні доходи до бюджету.

"Це і полегшення умов ведення бізнесу, спрощення виходу українських компаній на європейські ринки, підвищення інвестиційної привабливості України. Митниця має перетворитись на сучасну сервісну службу – з модернізованою інфраструктурою, прозорими процесами і довірою з боку бізнесу і громадян", - сказав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр фінансів: кадрові ротації у податковій і митниці – це перший крок до рестарту відомств.

Марченко також наголосив, що триматиме під особистим контролем процес змін на митниці, адже саме міністр фінансів несе відповідальність за митну сферу.

"Ми маємо зупинити витік коштів з митниці, забезпечити прозорість, зупинити корупцію, контрабанду та гарантувати митну безпеку держави. Якщо будуть сигнали про порушення, ми будемо діяти оперативно і рішуче: приміром, коли на митному посту ламається сканер, це автоматично означає, що через день керівник цієї митниці не працює. Ці правила діятимуть для всіх", - сказав Марченко.

Міністр фінансів зазначив, що зміни будуть оцінювати відповідно до поставлених перед митницею КРІ, а також повідомив, що наступна зустріч колегії відбудеться у 20-их числах травня.

"За цей час ми проаналізуємо, як працює кожна митниця. Вважайте, що вам надано 20-денний кредит довіри. Після цього, за необхідності, будемо приймати жорсткі кадрові рішення", - зазначив міністр.

Раніше в УНН повідомлялося, що виконання обов’язків голови митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова.

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