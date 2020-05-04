Таможня должна представить план реформы уже на следующей неделе - Минфин

Так, 30 апреля состоялось заседание коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова.

"Открывая заседание, Сергей Марченко отметил на необратимости изменений в работе таможенной службы и необходимости быстрого темпа реформы. В частности, по словам министра, уже на следующей неделе должна быть представлена Концепция реформирования таможни и соответствующий план ее реализации. Сейчас проект дорабатывается рабочей группой с представителями бизнеса и экспертами", - говорится в сообщении.

Марченко отметил, что реальные изменения на таможне очень важны, ведь это значительные доходы в бюджет.

"Это и облегчение условий ведения бизнеса, упрощение выхода украинских компаний на европейские рынки, повышение инвестиционной привлекательности Украины. Таможня должна превратиться в современную сервисную службу - с модернизированной инфраструктурой, прозрачными процессами и доверием со стороны бизнеса и граждан", - сказал министр.

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Марченко также отметил, что будет держать под личным контролем процесс изменений на таможне, ведь именно министр финансов несет ответственность за таможенную сферу.

"Мы должны остановить утечку средств из таможни, обеспечить прозрачность, остановить коррупцию, контрабанду и гарантировать таможенную безопасность государства. Если будут сигналы о нарушениях, мы будем действовать оперативно и решительно: к примеру, когда на таможенном посту ломается сканер, это автоматически означает, что через день руководитель этой таможни не работает. Эти правила будут действовать для всех", - сказал Марченко.

Министр финансов отметил, что изменения будут оценивать в соответствии с поставленными перед таможней KPI, а также сообщил, что следующая встреча коллегии состоится в двадцатый числах мая.

"За это время мы проанализируем, как работает каждая таможня. Считайте, что вам предоставлено 20-дневный кредит доверия. После этого, при необходимости, будем принимать жесткие кадровые решения", - отметил министр.

Ранее в УНН сообщалось, что выполнение обязанностей главы таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГТС Игоря Муратова.