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Уряд призначив тимчасових в.о. голів митної та податкової служб

Уряд призначив тимчасових в.о. голів митної та податкової служб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав тимчасово виконуючих обов’язки голів Державної митної служби та Державної податкової служби. Також зазначив, що найближчим часом будуть призначені нові очільники відомств. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

"Наразі, виконання обов’язків голови митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов’язків голови податкової - на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС. Ближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств", - зазначив Марченко.

Зокрема, урядовим розпорядженням №451-р від 24 квітня покладено "тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України, виконання обов’язків голови Державної митної служби України на заступника директора департаменту забезпечення митного оформлення зазначеної Служби Муратова Ігоря Михайловича".

Так само, розпорядженням №454-р покладено "тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на заступника голови зазначеної Служби Тітарчука Михайла Івановича".

Іншим урядовим розпорядженням - №455-р - визначається питання щодо голови ДПС.

Нагадаємо, раніше міністрів України звільнив з посади голову Державної митної служби Максима Нефьодова та всіх його заступників, а також з посади голови Державної податкової служби був звільнений Сергій Верланов.

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