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Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: кого звільнили

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, звільнив голову Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників. Найближчим часом планують призначити нових. Про це в Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

“Сьогодні Уряд на позачерговому засіданні згідно зі статтею 87(1) Закону України „Про державну службу“ звільнив: голову Державної митної служби України Максима Нефьодова”, — написав Шмигаль.

Окрім того, було звільнено:

— заступника голови Державної митної служби України Роберта Зелді;
— заступника Голови Державної митної служби України Сергія Петухова;
— заступника Голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;
— голову Державної податкової служби України Верланова Сергія;
— заступника Голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.

“Найближчим часом плануємо призначити нових ефективних керівників у ці відомства”, — додаав Шмигаль.

Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова.

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