Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: кого звільнили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, звільнив голову Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників. Найближчим часом планують призначити нових. Про це в Telegram написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Сьогодні Уряд на позачерговому засіданні згідно зі статтею 87(1) Закону України „Про державну службу“ звільнив: голову Державної митної служби України Максима Нефьодова”, — написав Шмигаль.
Окрім того, було звільнено:
— заступника голови Державної митної служби України Роберта Зелді;
— заступника Голови Державної митної служби України Сергія Петухова;
— заступника Голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;
— голову Державної податкової служби України Верланова Сергія;
— заступника Голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.
“Найближчим часом плануємо призначити нових ефективних керівників у ці відомства”, — додаав Шмигаль.
Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова.