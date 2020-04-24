Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: кого звільнили

“Сьогодні Уряд на позачерговому засіданні згідно зі статтею 87(1) Закону України „Про державну службу“ звільнив: голову Державної митної служби України Максима Нефьодова”, — написав Шмигаль.

Окрім того, було звільнено:

— заступника голови Державної митної служби України Роберта Зелді;

— заступника Голови Державної митної служби України Сергія Петухова;

— заступника Голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;

— голову Державної податкової служби України Верланова Сергія;

— заступника Голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.

“Найближчим часом плануємо призначити нових ефективних керівників у ці відомства”, — додаав Шмигаль.

Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова.