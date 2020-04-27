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Шмигаль підписав розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови ДПС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови Державної податкової служби України та визначив відповідального за проведення співбесід. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

"Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України С. Марченка щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державної податкової служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби. Визначити першого заступника Міністра фінансів України Д. Улютіна уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку", - йдеться у тексті розпорядження.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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