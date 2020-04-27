Правительство назначило временных и.о. глав таможенной и налоговой служб

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал временно исполняющих обязанности председателей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Также отметил, что в ближайшее время будут назначены новые руководители ведомств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сейчас, исполнение обязанностей главы таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. В ближайшие дни будут назначены новые руководители этих двух ведомств", - отметил Марченко.

В частности, правительственным распоряжением №451-р от 24 апреля положено "временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной таможенной службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на заместителя директора департамента обеспечения таможенного оформления указанной Службы Муратова Игоря Михайловича".

Так же, распоряжением №454-р положено "временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной налоговой службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины на заместителя председателя указанной Службы Титарчука Михаила Ивановича".

Еще одним правительственным распоряжением - №455-р - определяется вопрос относительно председателя ГНС.

Напомним, ранее министров Украины уволил с должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и всех его заместителей, а также с должности председателя Государственной налоговой службы был уволен Сергей Верланов.

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