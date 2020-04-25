Міністр фінансів: кадрові ротації у Податковій і Митниці – це перший крок до рестарту відомств
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кадрові зміни у Податковій і Митниці давно назріли, а звільнення очільників цих відомств — це перший крок до їх рестарту. Про це заявив Міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду я зробив подання на звільнення очільників Податкової і Митниці. Це рішення підтримали всі члени Кабміну одноголосно. Кадрові зміни у ДПС і ДМС назріли давно”, — повідомив Марченко.
Він зазначив, що ці кадрові перестанови “це — перший крок до очищення фіскальних органів держави”.
“Кадрові рішення — найбільш помітна, але не єдина площина реформування ДМС і ДПС. Паралельно ми готуємо інституційні зміни в обох відомствах. Формуємо нові управлінські команди. Визначаємо внутрішні структури і функціонал. Ідеться про рестарт обох служб”, — написав міністр.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної митної служби Максима Нефьодова та всіх його заступників, а також з посади голови Державної податкової служби був звільнений Сергій Верланов.