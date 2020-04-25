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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 32449 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78008 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101574 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127866 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 128593 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121644 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Министр финансов: кадровые ротации в Налоговой и Таможне - это первый шаг к рестарту ведомств

Министр финансов: кадровые ротации в Налоговой и Таможне - это первый шаг к рестарту ведомств

Киев  •  УНН

 • 17303 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кадровые изменения в Налоговой и Таможне давно назрели, а увольнение руководителей этих ведомств - это первый шаг к их рестарту. Об этом заявил Министр финансов Сергей Марченко, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня на внеочередном заседании правительства я сделал представление на увольнение руководителей Налоговой и Таможни. Это решение поддержали все члены Кабмина единогласно. Кадровые изменения в ГНС и ГТС назрели давно", - сообщил Марченко.

Он отметил, что эти кадровые перестановки "это - первый шаг к очищению фискальных органов государства".

"Кадровые решения - наиболее заметная, но не единственная плоскость реформирования ГТС и ГНС. Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет про рестарт обеих служб", - написал министр.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины уволил с должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и всех его заместителей, а также с должности председателя Государственной налоговой службы был уволен Сергей Верланов.

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