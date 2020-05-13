Марченко о реформе таможни: до сентября ожидаются ежедневные отчеты о результатах работы

"Сегодня на заседании правительства был утвержден план мероприятий по реформированию развития таможенных органов. Это четкий план мероприятий, который предусматривает пошаговую ежедневную отчетность соответствующих таможенных органов до сентября месяца", - сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что детальный план мероприятий размещен на сайте Министерства финансов.

"Я хочу остановиться на результативных показателях, которые мы ожидаем от таможни. Как вы знаете, этот вопрос сейчас под особым контролем Президента и Премьер-министра. Поэтому мы также уделяем очень много времени для повышения эффективности таможни... Каждый таможенный получит четкий KPI, по которому мы будем их оценивать. Уже в эту пятницу у нас будет очередное заседание коллегии таможни, на котором мы планируем заслушать всех руководителей таможен о результатах их работы за последний период времени", - добавил Сергей Марченко.

Он отметил, что на заседании коллегии обсудят, что удалось сделать, что не удалось.

"По результатам работы коллегии будут соответствующие кадровые решения. Мы это ввели на регулярной основе, и мы будем проводить такие заседания коллегии до тех пор, пока мы не наладим эффективную работу таможни. То есть, таможня - это приоритет работы меня как министра финансов. И поэтому все основные задачи мы будем совместно реализовать с руководством таможни", - добавил Сергей Марченко.

Напомним, от Государственной таможенной службы ожидали концепции реформирования таможни и соответствующий план ее реализации.