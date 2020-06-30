На заседании Нацсовета реформ обсудили концепцию реформирования таможни: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Во время заседания Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, была представлена концепция реформирования таможни. Отмечалось, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, состоится автоматизация и диджитализация таможенной системы", - отмечается в сообщении.
Также председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили рассказал о концепции открытого таможенного пространства.
"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - отметил Саакашвили.
Сообщается, что реформа предусматривает усиление ответственности за контрабанду. Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.
"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу - ред.) в жизнь", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, имеет также отвечать за сроки ее внедрения.
Кроме того, на заседании Национального совета реформ была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал.
"Любую реформу, если вы не готовы внедрять, - не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите - и все. Если он улучшает жизнь людей - надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", - сказал Президент.
После детального обсуждения участники заседания договорились продолжить работу над этим законопроектом для его совершенствования.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко рассказал, что с коррупцией на таможне собираются бороться путем цифровизации - устанавливать сканеры, весы и камеры.