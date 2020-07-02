Митниця вперше цього року виконала план надходжень - Мінфін

"Митниця, на відміну від податкової, проходить складний і болючий процес трансформації. Ми до сих пір шукаємо ефективне поєднання ефективного менеджменту з можливістю проведення якісних змін. Результати вже є. Червень місяць – митниця також виконала план, вперше цього року", - сказав Марченко.

З його слів, наразі Міністерству закидають, що це можливо через те, що Мінфін змінює розпис, або план.

"Падіння товарообігу у нас відбулось по імпортним товарам досить суттєве у зв’язку з коронакризою і падінням економічної динаміки. У травні падіння імпорту було більше 31%. При тому нам вдалось збільшення податкове навантаження і в травні, і червні на 2-2,5%. Це свідчить про те що так, дійсно, ще недостатньо, але є певна робота по боротьбі з контрабандою, сірим, чорним імпортом, іншими показниками", - пояснив міністр.

Як повідомляв УНН, цього тижня під час засідання Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського, було представлено концепцію реформування митниці. Наголошувалося, що митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.