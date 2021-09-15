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Местные выборы в Грузии: считать голоса планируют на камеру

Местные выборы в Грузии: считать голоса планируют на камеру

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Во время предстоящих выборов в Грузии на большинстве избирательных участках подсчет голосов впервые будут фиксировать на видеокамеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Georgia.

Детали

Осенью этого года, 2 октября, в Грузии проведут местные выборы, на которых жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов, депутатов совещательных органов — сакребуло. Впервые в стране на избирательных участках будут считать голоса на видеокамеру.

“Кроме того, что весь процесс будет записан, что отбросит много вопросов, для прозрачности на следующий день после голосования эти видеозаписи обнародуют”, — отметил председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили.

По данным Каландаришвили, видеосъемка будет происходить на 3200 избирательных участках, а по поводу публикации записей завершают переговоры с одной из “надежных и безопасных международных платформ”.

Напомним

В прошлом году, 31 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы, которые провели по смешанной системе: 120 депутатов избирали по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Право голоса на выборах было более чем у 3,5 млн граждан.

По результатам подсчетов, победила правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, однако оппозиция заявила о “тотальной фальсификации” выборов.

Позже в центре Тбилиси тысячи людей вышли на оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов.

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