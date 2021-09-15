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Місцеві вибори у Грузії: рахувати голоси планують на камеру

Київ • УНН

 • 15011 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Під час майбутніх виборів у Грузії на більшості виборчих дільницях підрахунок голосів уперше фіксуватимуть на відеокамери. Про це повідомляє УНН із посиланням на News Georgia.

Деталі

Восени цього року, 2 жовтня, в Грузії проведуть місцеві вибори, на яких жителі країни оберуть мерів міст і муніципалітетів, депутатів дорадчих органів — сакребуло. Уперше в країні на виборчих дільницях рахуватимуть голоси на відеокамеру.

“Окрім того, що увесь процес буде записано, що відкине багато запитань, задля прозорості наступного дня після голосування ці відеозаписи оприлюднять”, — зазначив голова Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі.

За даними Каландарішвілі, відеозйомка відбуватиметься на 3200 виборчих дільницях, а щодо публікації записів завершують перемовини з одною з “надійних та безпечних міжнародних платформ”.

Нагадаємо

Минулого року, 31 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори, які провели за змішаною системою: 120 депутатів обирали за пропорційною системою, а 30 — за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Право голосу на виборах було у більше ніж 3,5 млн громадян.

За результатами підрахунків, перемогла правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, проте опозиція заявила про “тотальну фальсифікацію” виборів.

Згодом у центрі Тбілісі тисячі людей вийшли на опозиційний мітинг проти результатів парламентських виборів.

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