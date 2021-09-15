Місцеві вибори у Грузії: рахувати голоси планують на камеру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Під час майбутніх виборів у Грузії на більшості виборчих дільницях підрахунок голосів уперше фіксуватимуть на відеокамери. Про це повідомляє УНН із посиланням на News Georgia.
Деталі
Восени цього року, 2 жовтня, в Грузії проведуть місцеві вибори, на яких жителі країни оберуть мерів міст і муніципалітетів, депутатів дорадчих органів — сакребуло. Уперше в країні на виборчих дільницях рахуватимуть голоси на відеокамеру.
“Окрім того, що увесь процес буде записано, що відкине багато запитань, задля прозорості наступного дня після голосування ці відеозаписи оприлюднять”, — зазначив голова Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі.
За даними Каландарішвілі, відеозйомка відбуватиметься на 3200 виборчих дільницях, а щодо публікації записів завершують перемовини з одною з “надійних та безпечних міжнародних платформ”.
Нагадаємо
Минулого року, 31 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори, які провели за змішаною системою: 120 депутатів обирали за пропорційною системою, а 30 — за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Право голосу на виборах було у більше ніж 3,5 млн громадян.
За результатами підрахунків, перемогла правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, проте опозиція заявила про “тотальну фальсифікацію” виборів.
Згодом у центрі Тбілісі тисячі людей вийшли на опозиційний мітинг проти результатів парламентських виборів.