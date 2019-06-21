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Место голосования перед выборами в Раду изменили более 13 тыс. человек

Киев • УНН

 • 8188 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 13 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Место голосования перед выборами в Раду изменили более 13 тыс. человек

Так, по состоянию на 21 июня временно изменили место голосования уже 13 091 человек.

Чаще всего место голосования меняют избиратели с Донецкой области - 3957 человек, на втором месте находится Луганская область - 2188 человек. С оккупированного Крыма месте голосования изменили 243 человек.

Наибольшее количество избирателей выбрало для голосования город Киев (2535 человек) и Киевскую область (1292 человека). Местом голосования часто выбирают Харьковскую (1247 человек), Одесскую (795 человек), Днепропетровскую (676 человек) и Львовскую (500 человек) области.

Кроме того, 1102 людей изменили место голосования в пределах Донецкой области и 593 человека - в пределах Луганской.

Напомним, процесс временной смены места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.

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