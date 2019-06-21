Место голосования перед выборами в Раду изменили более 13 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 13 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.
Так, по состоянию на 21 июня временно изменили место голосования уже 13 091 человек.
Чаще всего место голосования меняют избиратели с Донецкой области - 3957 человек, на втором месте находится Луганская область - 2188 человек. С оккупированного Крыма месте голосования изменили 243 человек.
Наибольшее количество избирателей выбрало для голосования город Киев (2535 человек) и Киевскую область (1292 человека). Местом голосования часто выбирают Харьковскую (1247 человек), Одесскую (795 человек), Днепропетровскую (676 человек) и Львовскую (500 человек) области.
Кроме того, 1102 людей изменили место голосования в пределах Донецкой области и 593 человека - в пределах Луганской.
Напомним, процесс временной смены места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.