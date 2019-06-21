Місце голосування перед виборами у Раду змінили понад 13 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 13 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, станом на 21 червня тимчасово змінили місце голосування вже 13 091 осіб.
Найчастіше місце голосування змінюють виборці з Донецької області – 3957 осіб, на другому місці перебуває Луганська область – 2188 осіб. З окупованого Криму місце голосування змінили 243 осіб.
Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ (2535 осіб) та Київську область (1292 особи). Місцем голосування часто обирають Харківську (1247 осіб), Одеську (795 осіб), Дніпропетровську (676 осіб) та Львівську (500 осіб) області.
Окрім того, 1102 особи змінили місце голосування у межах Донецької області та 593 особи – у межах Луганської.
Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.