Миссия МВФ на этой неделе начинает седьмой пересмотр программы EFF

На этой неделе должна начать работу миссия МВФ для седьмого пересмотра совместной программы EFF. Обсудили детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам премьера, всего с начала полномасштабной войны Международный валютный фонд предоставил Украине более 12,4 млрд долларов.

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Сотрудничество с Фондом является важным фактором нашей финансовой стабильности. Правительство проводит системную работу в этом направлении. В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов, добавил Шмыгаль.

Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем трансформироваться и внедрять необходимые реформы. Благодарны за весомую поддержку и ожидаем продолжения стабильного и тесного взаимодействия с МВФ - резюмировал глава правительства.

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