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Миссия МВФ на этой неделе начинает седьмой пересмотр программы EFF

Миссия МВФ на этой неделе начинает седьмой пересмотр программы EFF

Киев  •  УНН

 • 10313 просмотра

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Миссия МВФ начнет седьмой пересмотр программы EFF на этой неделе. Украина планирует привлечь 2,7 млрд долларов в 2025 году, а общая поддержка с начала войны составила 12,4 млрд долларов.

На этой неделе должна начать работу миссия МВФ для седьмого пересмотра совместной программы EFF. Обсудили детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам премьера, всего с начала полномасштабной войны Международный валютный фонд предоставил Украине более 12,4 млрд долларов.

МВФ перечислил Украине 1,1 млрд долларов: куда пойдут средства23.12.24, 11:15 • 16390 просмотров

Сотрудничество с Фондом является важным фактором нашей финансовой стабильности. Правительство проводит системную работу в этом направлении. В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов, добавил Шмыгаль.

Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем трансформироваться и внедрять необходимые реформы. Благодарны за весомую поддержку и ожидаем продолжения стабильного и тесного взаимодействия с МВФ 

- резюмировал глава правительства.

В МВФ заявили, что следят за обсуждениями вокруг прекращения войны в Украине14.02.25, 16:30 • 27489 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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