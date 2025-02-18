Миссия МВФ на этой неделе начинает седьмой пересмотр программы EFF
Киев • УНН
Миссия МВФ начнет седьмой пересмотр программы EFF на этой неделе. Украина планирует привлечь 2,7 млрд долларов в 2025 году, а общая поддержка с начала войны составила 12,4 млрд долларов.
На этой неделе должна начать работу миссия МВФ для седьмого пересмотра совместной программы EFF. Обсудили детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
По словам премьера, всего с начала полномасштабной войны Международный валютный фонд предоставил Украине более 12,4 млрд долларов.
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Сотрудничество с Фондом является важным фактором нашей финансовой стабильности. Правительство проводит системную работу в этом направлении. В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов, добавил Шмыгаль.
Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжаем трансформироваться и внедрять необходимые реформы. Благодарны за весомую поддержку и ожидаем продолжения стабильного и тесного взаимодействия с МВФ
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