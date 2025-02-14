В МВФ заявили, что следят за обсуждениями вокруг прекращения войны в Украине
Киев • УНН
Представитель МВФ сообщил о мониторинге дискуссий по урегулированию войны в Украине. Фонд предоставил Украине кредитную программу на 15,6 млрд долларов как часть глобальной экономической поддержки.
В Международном валютном фонде заявили, что следят за обсуждениями вокруг прекращения войны в Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.
Мы внимательно следим за последними событиями и обсуждениями по урегулированию войны, которая наносит большие потери людям, а также экономике и инфраструктуре Украины
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Четырехлетняя кредитная программа МВФ для Украины на сумму 15,6 млрд долларов является важнейшей частью более масштабного пакета глобальной экономической поддержки Украины.