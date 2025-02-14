В МВФ заявили, что следят за обсуждениями вокруг прекращения войны в Украине

В Международном валютном фонде заявили, что следят за обсуждениями вокруг прекращения войны в Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы внимательно следим за последними событиями и обсуждениями по урегулированию войны, которая наносит большие потери людям, а также экономике и инфраструктуре Украины