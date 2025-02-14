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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126296 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185159 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149281 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140214 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118074 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У МВФ заявили, що стежать за обговореннями навколо завершення війни в Україні

У МВФ заявили, що стежать за обговореннями навколо завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 28258 перегляди

Представник МВФ повідомив про моніторинг дискусій щодо врегулювання війни в Україні. Фонд надав Україні кредитну програму на 15,6 млрд доларів як частину глобальної економічної підтримки.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що стежить за обговореннями довкола припинення війни в Україні, повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми уважно стежимо за останніми подіями та обговореннями щодо врегулювання війни, яка завдає великих втрат людям, а також економіці та інфраструктурі України

- сказав речник МВФ.

Доповнення

Чотирирічна кредитна програма МВФ для України на суму 15,6 млрд доларів є найважливішою частиною масштабнішого пакету глобальної економічної підтримки України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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