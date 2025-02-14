У МВФ заявили, що стежать за обговореннями навколо завершення війни в Україні
Київ • УНН
Представник МВФ повідомив про моніторинг дискусій щодо врегулювання війни в Україні. Фонд надав Україні кредитну програму на 15,6 млрд доларів як частину глобальної економічної підтримки.
У Міжнародному валютному фонді заявили, що стежить за обговореннями довкола припинення війни в Україні, повідомляє Reuters, пише УНН.
Ми уважно стежимо за останніми подіями та обговореннями щодо врегулювання війни, яка завдає великих втрат людям, а також економіці та інфраструктурі України
Доповнення
Чотирирічна кредитна програма МВФ для України на суму 15,6 млрд доларів є найважливішою частиною масштабнішого пакету глобальної економічної підтримки України.