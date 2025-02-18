Місія МВФ цього тижня розпочинає сьомий перегляд програми EFF
Київ • УНН
Місія МВФ розпочне сьомий перегляд програми EFF цього тижня. Україна планує залучити 2,7 млрд доларів у 2025 році, а загальна підтримка від початку війни склала 12,4 млрд доларів.
Цього тижня має розпочати роботу місія МВФ для сьомого перегляду спільної програми EFF. Обговорили деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
За словами прем'єра, загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 млрд доларів.
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Співпраця з Фондом є важливим фактором нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів, додав Шмигаль.
Попри повномасштабну війну, ми продовжуємо трансформуватися й впроваджувати необхідні реформи. Вдячні за вагому підтримку та очікуємо на продовження стабільної і тісної взаємодії з МВФ
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