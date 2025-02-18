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15 березня, 19:03 • 120289 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181295 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145888 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137746 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116779 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107598 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102924 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140588 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134013 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128023 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Місія МВФ цього тижня розпочинає сьомий перегляд програми EFF

Місія МВФ цього тижня розпочинає сьомий перегляд програми EFF

Київ • УНН

 • 37165 перегляди

Місія МВФ розпочне сьомий перегляд програми EFF цього тижня. Україна планує залучити 2,7 млрд доларів у 2025 році, а загальна підтримка від початку війни склала 12,4 млрд доларів.

Цього тижня має розпочати роботу місія МВФ для сьомого перегляду спільної програми EFF. Обговорили деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

За словами прем'єра, загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 млрд доларів.

МВФ перерахував Україні 1,1 млрд доларів: куди підуть кошти23.12.24, 11:15 • 16557 переглядiв

Співпраця з Фондом є важливим фактором нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів, додав Шмигаль.

Попри повномасштабну війну, ми продовжуємо трансформуватися й впроваджувати необхідні реформи. Вдячні за вагому підтримку та очікуємо на продовження стабільної і тісної взаємодії з МВФ 

- резюмував глава уряду.

У МВФ заявили, що стежать за обговореннями навколо завершення війни в Україні14.02.25, 16:30 • 28258 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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