МВФ перечислил Украине 1,1 млрд долларов: куда пойдут средства
Киев • УНН
Украина получила шестой транш от МВФ в размере 1,1 млрд долларов по программе EFF. Общая сумма полученных средств от МВФ по этой программе достигла 9,8 млрд долларов.
Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ. Это шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
"Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета", - написал Шмыгаль.
В общем, по словам Шмыгаля, по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов.
Напомним
11 ноября руководство Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и эксперты Международного валютного фонда начали обсуждение шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования.
20 декабря сообщалось, что МВФ одобрил предоставление Украине нового транша на 1,1 млрд долларов.
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