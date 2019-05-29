Миссия ОБСЕ сообщила о передаче тела в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Члены патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе способствовали и осуществляли мониторинг передачи тела из подконтрольных правительству районов в неподконтрольные. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете СММ на основе информации на вечер 27 мая, передает УНН.
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"Команда СММ способствовала установлению режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для возможности передачи тела из подконтрольных правительству районов Луганской области в неподконтрольные", - указали в миссии ОБСЕ.
Ранее в ОБСЕ сообщили, сколько человек погибли при пересечении линии соприкосновения с декабря.
Напомним, беспилотник ОБСЕ хотели заглушить в ОРДЛО.