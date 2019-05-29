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Місія ОБСЄ повідомила про передачу тіла в ОРДЛО

Місія ОБСЄ повідомила про передачу тіла в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Члени патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі сприяли та здійснювали моніторинг передачі тіла з підконтрольних урядові районів у непідконтрольні. Про це йдеться у черговому щоденному звіті СММ на основі інформації на вечір 27 травня, передає УНН.

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"Команда СММ сприяла встановленню режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення передачі тіла з підконтрольних урядові районів Луганської області в непідконтрольні", - вказали у місії ОБСЄ.

Раніше в ОБСЄ повідомили, скільки людей загинули при перетині лінії зіткнення з грудня.

Нагадаємо, безпілотник ОБСЄ хотіли заглушити в ОРДЛО.

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