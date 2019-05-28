Безпілотник ОБСЄ хотіли заглушити в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зазнав впливу перешкод подвійного сигналу GPS під час польоту над тимчасово окупованими районами Луганської області. Про це йдеться у черговому щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місія ОБСЄ втратила третій за півроку безпілотник
"Ввечері 24 травня під час виконання польоту над непідконтрольними урядові районами на півдні Луганської області БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнав впливу перешкод подвійного сигналу GPS. За оцінкою СММ, це сталося внаслідок глушіння", - вказали у місії ОБСЄ.
Як вказано, глушіння сигналу могло здійснюватися з будь-якого місця в радіусі кількох кілометрів від місцеположення БПЛА.
Раніше InformNapalm повідомляв, що Російська Федерація випробовує на окупованій частині Донбасу новітню систему орбітального придушення “Тірада-2”, яку ще не поставили на офіційне озброєння російської армії.