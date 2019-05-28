Беспилотник ОБСЕ хотели заглушить в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ испытал влияние помех двойного сигнала GPS во время полета над временно оккупированными районами Луганской области. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
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"Вечером 24 мая во время выполнения полета над неподконтрольными правительству районами на юге Луганской области БПЛА СММ дальнего радиуса действия испытал влияние помех двойного сигнала GPS. По оценке СММ, это произошло в результате глушения", - указали в миссии ОБСЕ.
Как указано, глушение сигнала могло осуществляться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.
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