Беспилотник ОБСЕ хотели заглушить в ОРДЛО

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27859 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49440 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66256 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117730 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110410 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136914 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144490 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130056 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124945 просмотра
Актуальное
Беспилотник ОБСЕ хотели заглушить в ОРДЛО

Беспилотник ОБСЕ хотели заглушить в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 8971 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ испытал влияние помех двойного сигнала GPS во время полета над временно оккупированными районами Луганской области. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

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"Вечером 24 мая во время выполнения полета над неподконтрольными правительству районами на юге Луганской области БПЛА СММ дальнего радиуса действия испытал влияние помех двойного сигнала GPS. По оценке СММ, это произошло в результате глушения", - указали в миссии ОБСЕ.

Как указано, глушение сигнала могло осуществляться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

Ранее InformNapalm сообщал, что Российская Федерация испытывает на оккупированной части Донбасса новую систему орбитального подавления "Тирада-2", которую еще не поставили на официальное вооружение российской армии.

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