В ОБСЄ закликали поліпшити роботу пунктів пропуску в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі по ситуації на сході України Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту вжити невідкладних заходів щодо поліпшення пропускної спроможності пунктів пропуску на лінії зіткнення. Про це він заявив сьогодні за підсумками засідання ТКГ в Мінську, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.
"Спостерігається неухильне зростання кількості перетинів лінії зіткнення через діючі пункти пропуску. У зв'язку з цим я закликаю сторони вжити невідкладних заходів щодо поліпшення пропускної спроможності в першу чергу в ОРДО і ОРЛО (окремих районах Донецької і Луганської областей)", - зазначив Мартін Сайдік.
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Нагадаємо, у Мінську 27 лютого відбулась зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України.
Як повідомляв УНН, Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську.