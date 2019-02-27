В ОБСЄ закликали поліпшити роботу пунктів пропуску в ОРДЛО

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі по ситуації на сході України Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту вжити невідкладних заходів щодо поліпшення пропускної спроможності пунктів пропуску на лінії зіткнення. Про це він заявив сьогодні за підсумками засідання ТКГ в Мінську, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.