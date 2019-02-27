В ОБСЕ призвали улучшить работу пунктов пропуска в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик призвал стороны конфликта принять неотложные меры по улучшению пропускной способности пунктов пропуска на линии соприкосновения. Об этом он заявил сегодня по итогам заседания ТКГ в Минске, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска. В связи с этим я призываю стороны принять безотлагательные меры по улучшению пропускной способности в первую очередь в ОРДО и ОРЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметил Мартин Сайдик.
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Напомним, в Минске 27 февраля состоялась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как сообщал УНН, Геращенко заявила о срыве заседания подгруппы ТКГ в Минске.