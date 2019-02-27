В ОБСЕ призвали улучшить работу пунктов пропуска в ОРДЛО

"Наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска. В связи с этим я призываю стороны принять безотлагательные меры по улучшению пропускной способности в первую очередь в ОРДО и ОРЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметил Мартин Сайдик.

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Напомним, в Минске 27 февраля состоялась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщал УНН, Геращенко заявила о срыве заседания подгруппы ТКГ в Минске.