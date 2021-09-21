Миссия МВФ начала работу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Миссия Международного валютного фонда во вторник, 21 сентября, начала свою работу в Украине. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна, которое есть в распоряжении УНН.
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"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Холлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ", - говорится в заявлении.
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По словам постоянного представителя, встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что очередной транш МВФ в размере 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря.
Представитель МВФ Джерри Райс не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. При этом он анонсировал, что виртуальная миссия МВФ начнет работу в Украине до конца сентября.
Как рассказал УНН советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, кроме переговоров о транше, с миссией Международного валютного фонда украинская сторона планирует обсудить, среди прочего, вопрос о продлении текущей 18-месячной программы сотрудничества Stand-by.