Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду у вівторок, 21 вересня, розпочала свою роботу в Україні. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, яка є в розпорядженні УНН.
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“Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ”, — йдеться в заяві.
Деталі
Зі слів постійного представника, зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі.
Доповнення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що черговий транш МВФ обсягом 750 млн доларів повинен надійти в Україну в кінці листопада або на початку грудня.
Представник МВФ Джеррі Райс не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію. Водночас він анонсував, що віртуальна місія МВФ розпочне роботу в Україні до кінця вересня.
Як розповів УНН радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, окрім переговорів про транш, з місією Міжнародного валютного фонду українська сторона планує обговорити, серед іншого, питання про продовження поточної 18-місячної програми співпраці Stand-by.