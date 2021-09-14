Очередной транш МВФ должен поступить в декабре - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Очередной транш МВФ (Международного валютного фонда) в размере 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос УНН.
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“Мы выполнили все условия, все бенчмарки, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Поэтому мы ожидаем положительного завершения миссии. И ждем, что ориентировочно в конце ноября — начале декабря будет возможен транш МВФ. После миссии проходит 5-7 недель подготовки и заседание совета МВФ, и сразу после этого идет транш”, — подчеркнул он.
Детали
Он отметил, что эта миссия фактически будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. Украина выполнила все условия, которые прописаны в меморандуме, поэтому государство ожидает положительного завершения этой миссии, добавил премьер.
Добавим
Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что Украина ожидает приезд миссии МВФ уже в сентябре.
Шевченко также сообщил, что по плану второй транш должен составлять 500 миллионов СПЗ — это примерно 700 миллионов долларов, но учитывая пропуск нескольких траншей, сумма может быть больше
11 сентября стало известно, что Международный валютный фонд может направить миссию в Украину в течение следующих 10-12 дней.