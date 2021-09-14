Черговий транш МВФ має надійти у грудні - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Черговий транш МВФ (Міжнародного валютного фонду) у розмірі 750 млн доларів повинен надійти до України в кінці листопада або на початку грудня. Про це під час прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на питання УНН.
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“Ми виконали всі умови, всі бенчмарки, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення місії. І чекаємо, що орієнтовно в кінці листопада — на початку грудня буде можливий транш МВФ. Після місії проходить 5-7 тижнів підготовки і засідання ради МВФ, і відразу після цього йде транш”, — наголосив він.
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Він наголосив, що ця місія фактично буде завершальною в підготовці видачі наступного траншу. Україна виконала всі умови, які прописані в меморандумі, тому держава очікує позитивного завершення цієї місії, додав прем’єр.
Додамо
Раніше голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що Україна очікує приїзд місії МВФ вже у вересні.
Шевченко також повідомив, що за планом другий транш має становити 500 мільйонів СПЗ — це приблизно 700 мільйонів доларів, але з огляду на пропуск декількох траншів, сума може бути більшою
11 вересня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд може направити місію в Україну протягом наступних 10-12 днів.