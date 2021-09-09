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Другий транш МВФ може становити 700 мільйонів доларів - Шевченко

Другий транш МВФ може становити 700 мільйонів доларів - Шевченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Україна очікує від МВФ 700 мільйонів доларів траншу. Однак фонд може збільшити суму. Про це під час прессбрифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“...За планом, другий транш має становити 500 мільйонів СПЗ — це приблизно 700 мільйонів доларів, але з огляду на пропуск декількох траншів, сума може бути більшою”, — заявив Шевченко.

Доповнення

МВФ 2 серпня затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки обсягом 650 млрд доларів. Україні виділено 2,7 млрд доларів з цього безпрецедентного пакету.

Загальний розподіл СПЗ набув чинності 23 серпня, цього дня нові СПЗ перевели країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у Фонді. Повідомлялося, що транш повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі.

Співпраця України з МВФ

Рада директорів МВФ у червні 2020 року ухвалила надання Україні 5 млрд доларів на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня того ж року. Україна сподівалася, що до кінця 2020 року місія МВФ проведе роботу у Києві, щоб дати оцінку підстав для виділення ще одного траншу — здійснивши перегляд програми.

У грудні місія МВФ таки повернулася до України, пропрацювавши три дні в дистанційному форматі — усі заплановані зустрічі, як оцінювалося, пройшли добре.

З 11 січня місія відновила роботу в Україні. Утім, це сталося на тлі “тарифної” кризи і кроків уряду щодо зниження вартості газу для населення на фоні протестів — відхід від ринку газу, на якому наполягав Фонд і який запрацював у 2020 році, і повернення до регулювання ціни, хоч, як запевняли в уряді, не довготривалого. В експертому колі заявляли, що за повідомленнями, у МВФ не з розумінням поставилися до такого кроку.

13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.
У G7 повідомили, що для завершення перегляду програми Міжнародного валютного фонду для України необхідно вжити низку заходів, зокрема це включає реформування Вищої ради правосуддя та заходи енергетичної політики.

Що стосується чергового траншу МВФ, то, за останніми повідомленнями з уряду, його Україна розраховує отримати до кінця року. Раніше називався вересень. І це було б доречно, адже саме на вересень приходяться пікові виплати України за боргами, на що вказували і в НБУ.

Перед нинішньою програмою у межах співпраці з МВФ для України діяла інша — чотирирічна програма “Механізм розширеного фінансування” (EFF) на 17,5 млрд дол., схвалена у березні 2015 року. Програма EFF, своєю чергою, замінила собою програму Фонду Stand-By, яка була надана Україні 30 квітня 2014 року.

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