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Второй транш МВФ может составлять 700 млн долларов - Шевченко

Второй транш МВФ может составлять 700 млн долларов - Шевченко

Киев  •  УНН

 • 20213 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украина ожидает от МВФ 700 млн долларов транша. Однако фонд может увеличить сумму. Об этом во время пресс-брифинга заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

Цитата

"... По плану, второй транш должен составлять 500 млн СПЗ - это примерно 700 млн долларов, но учитывая пропуск нескольких траншей, сумма может быть больше", - заявил Шевченко.

Дополнение

МВФ 2 августа утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на поддержку мировой экономики объемом 650 млрд долларов. Украине выделено 2,7 млрд долларов с этого беспрецедентного пакета.

Общее распределение СПЗ вступило в силу 23 августа, в этот день новые СПЗ перевели странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Сообщалось, что транш возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире.

Сотрудничество Украины с МВФ

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе объемом 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша - осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате - все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне "тарифного" кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов - уход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяли в правительстве, не длительного. В кругу экспертов заявляли, что по сообщениям, в МВФ с непониманием отнеслись к такому шагу.

13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирования Высшего совета правосудия и меры энергетической политики.

Что касается очередного транша МВФ, то, по последним сообщениям из правительства, его Украина рассчитывает получить до конца года. Ранее назывался сентябрь. И это было бы уместно, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам, на что указывали и в НБУ.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая - четырехлетняя программа "Механизм расширенного финансирования" (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014 года.

Украинские Национальные Новости

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