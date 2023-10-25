Мишенью была Хмельницкая АЭС: Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов

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«Наиболее вероятно, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. По состоянию на сейчас известно, что два десятка местных жителей травмированы. Всем оказана необходимая помощь», - сказал Владимир Зеленский.

Детали

В Хмельницкой области продолжается фиксация последствий от взрыва российских дронов прошлой ночью. «Шахеды» были сбиты, но много поврежденных домов: выбиты стекла в окнах, двери, крыши зданий.

Кроме этого пострадала Хмельницкая атомная электростанция.

Президент Украины отметил, что этот удар - очередное напоминание для всех наших партнеров, насколько важно усиливать украинскую ПВО и насколько опасно, когда Россия может обходить мировые санкции. Он также отметил, что многие компоненты и в ударных дронах, и в ракетах террористов – происхождением из других стран, в том числе от западных компаний.

«Завтра в моём графике участие в заседании Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС. И среди прочего буду говорить именно об этом: санкции против россии нуждаются в расширении и усилении. И каждый российский удар, а особенно такие дерзкие, которые направлены против атомных станций и других критических объектов, – это аргументы, что давления на государство-террориста недостаточно», - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним

Сегодня также МАГАТЭ отреагировали на ночные взрывы возле Хмельницкой АЭС. Ударная волна повредила окна нескольких зданий на площадке, в том числе прохода к корпусам реактора, вспомогательного корпуса, корпуса специального оборудования, учебного центра и других объектов.

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