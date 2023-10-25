Мишенью была Хмельницкая АЭС: Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 12704 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 75960 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 45416 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 68535 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 200151 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 71505 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 121205 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167347 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155260 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155445 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 85316 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 89041 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 83996 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 122921 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 52579 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 76000 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 125676 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 200193 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 265566 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 317184 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 1830 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 12400 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 54412 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 54851 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 53403 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Мишенью была Хмельницкая АЭС: Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов

Киев • УНН

 • 134100 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов и отметил, что вероятно, что мишенью была Хмельницкая атомная станция, передает УНН.

Мишенью была Хмельницкая АЭС: Зеленский отреагировал на ночную атаку дронов

Цитата

«Наиболее вероятно, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. По состоянию на сейчас известно, что два десятка местных жителей травмированы. Всем оказана необходимая помощь», - сказал Владимир Зеленский.

Детали

В Хмельницкой области продолжается фиксация последствий от взрыва российских дронов прошлой ночью. «Шахеды» были сбиты, но много поврежденных домов: выбиты стекла в окнах, двери, крыши зданий.

Кроме этого пострадала Хмельницкая атомная электростанция.

Президент Украины отметил, что этот удар - очередное напоминание для всех наших партнеров, насколько важно усиливать украинскую ПВО и насколько опасно, когда Россия может обходить мировые санкции. Он также отметил, что многие компоненты и в ударных дронах, и в ракетах террористов – происхождением из других стран, в том числе от западных компаний.

«Завтра в моём графике участие в заседании Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС. И среди прочего буду говорить именно об этом: санкции против россии нуждаются в расширении и усилении. И каждый российский удар, а особенно такие дерзкие, которые направлены против атомных станций и других критических объектов, – это аргументы, что давления на государство-террориста недостаточно», - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним

Сегодня также МАГАТЭ отреагировали на ночные взрывы возле Хмельницкой АЭС. Ударная волна повредила окна нескольких зданий на площадке, в том числе прохода к корпусам реактора, вспомогательного корпуса, корпуса специального оборудования, учебного центра и других объектов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российские производители "Кинжалов" до сих пор получают оборудование и компоненты из Европы - СМИ

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,587.23