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Мішенню була Хмельницька АЕС: Зеленський відреагував на нічну атаку дронів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронів і зауважив, що вірогідно, що мішенню була Хмельницька атомна станція, передає УНН.

Мішенню була Хмельницька АЕС: Зеленський відреагував на нічну атаку дронів

Цитата

«Найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога»,- сказав Володимир Зеленський.

Деталі

У Хмельницькій області триває фіксація наслідків від вибуху російських дронів минулої ночі. «Шахеди» були збиті, але багато пошкоджених будинків: вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель.

Окрім цього постраждала Хмельницька атомна електростанція.

Президент України зауважив, що цей удар - чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Він також наголосив на тому, що багато компонентів і в ударних дронах, і в ракетах терористів – походженням з інших країн, в тому числі від західних компаній.

«Завтра в моєму графіку участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення та посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних обʼєктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо»,- підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні також МАГАТЕ відреагували на нічні вибухи біля Хмельницької АЕС. Ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, в тому числі проходу до корпусів реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об’єктів. 

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