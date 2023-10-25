Мішенню була Хмельницька АЕС: Зеленський відреагував на нічну атаку дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронів і зауважив, що вірогідно, що мішенню була Хмельницька атомна станція, передає УНН.
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«Найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога»,- сказав Володимир Зеленський.
Деталі
У Хмельницькій області триває фіксація наслідків від вибуху російських дронів минулої ночі. «Шахеди» були збиті, але багато пошкоджених будинків: вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель.
Окрім цього постраждала Хмельницька атомна електростанція.
Президент України зауважив, що цей удар - чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Він також наголосив на тому, що багато компонентів і в ударних дронах, і в ракетах терористів – походженням з інших країн, в тому числі від західних компаній.
«Завтра в моєму графіку участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення та посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних обʼєктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо»,- підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Сьогодні також МАГАТЕ відреагували на нічні вибухи біля Хмельницької АЕС. Ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, в тому числі проходу до корпусів реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об’єктів.
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