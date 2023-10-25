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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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У МАГАТЕ відреагували на нічні вибухи біля Хмельницької АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поблизу Хмельницької атомної електростанції вночі сталися вибухи. Вони не вплинули на роботу ХАЕС, проте ударна хвиля пошкодила кілька будівель. Про це повідомило міжнародне агентство з атомної енергії, пише УНН.

У МАГАТЕ відреагували на нічні вибухи біля Хмельницької АЕС

Цитата

«Цей інцидент ще раз підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні, яка триватиме, поки триватиме ця трагічна війна. Той факт, що численні вікна на місці були зруйновані, показує, наскільки це було близько. Наступного разу нам може не так пощастити», – сказав генеральний директор Гроссі. «Удару по атомній електростанції слід уникати будь-якою ціною».

Деталі

Експерти МАГАТЕ, присутні на заводі в західній Україні, повідомили, що вранці пролунали два гучні вибухи. Це ще раз підкреслило небезпеку для ядерної безпеки під час триваючого військового конфлікту.

Прямого впливу дронів на майданчик не було, і вибухи не вплинули на роботу ХАЕС або її підключення до національної електромережі. Проте ударна хвиля пошкодила вікна кількох будівель на майданчику, у тому числі проходу до корпусів реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об’єктів, повідомили на станції.

Наразі група МАГАТЕ оцінює точні масштаби збитків.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 25 жовтня у небі над Україною знищили усі 11 з 11 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed. 

Також сьогодні на Хмельниччині 16 людей постраждали внаслідок падіння уламків БПЛА. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нічна атака "шахедами" на Хмельниччину: пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади та адмінбудівля – МВС

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