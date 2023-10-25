Нічна атака "шахедами" на Хмельниччину: пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади та адмінбудівля – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські окупанти вночі атакували територію України. По Хмельниччині вдарили «шахедами», є постраждалі та руйнування. По Херсонщині за ніч нанесли 9 авіаударів. Про це повідомив у середу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
Деталі
За даними голови МВС, вночі було обстріляно чотири області:
Хмельницька область: внаслідок атаки «шахедами» на Хмельниччині 16 людей отримали поранення. У місті Славута Шепетівського району внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі. Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.
Дніпропетровська область: близько опівночі ворог обстріляв село Добра Надія Нікопольського району. На щастя, минулося без жертв.
Херсонську область окупанти вночі обстріляли 12 разів. Найбільше постраждав Бериславський район, по якому окупанти нанесли 9 авіаударів. Також з артилерії ворог обстріляв Херсон, а вдосвіта із танка поцілив по селищу Антонівка.
Харківська область: о 03:00 стався ворожий обстріл міста Вовчанськ. Ворог влучив по приватному будинку.
Доповнення
Сили оборони у ніч на 25 жовтня у небі над Україною знищили усі 11 з 11 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.