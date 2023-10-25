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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака "шахедами" в Хмельницкой области: повреждены многоэтажки, частные дома, учебные заведения и админздание - МВД

Киев • УНН

 • 245632 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали территорию Украины. По Хмельницкой области ударили «шахедами», есть пострадавшие и разрушения. По Херсонской области за ночь нанесли 9 авиаударов. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Ночная атака "шахедами" в Хмельницкой области: повреждены многоэтажки, частные дома, учебные заведения и админздание - МВД

Детали

По данным главы МВД, ночью было обстреляно четыре области:

Хмельницкая область: в результате атаки «шахедами» на Хмельнитчине 16 человек получили ранения. В городе Славута Шепетовского района в результате падения обломков БПЛА повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили. Также в городах Славута и Нетешин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.

Днепропетровская область: около полуночи враг обстрелял село Добрая Надежда Никопольского района. К счастью, обошлось без жертв.

Херсонскую область оккупанты ночью обстреляли 12 раз. Больше всего пострадал Бериславский район, по которому оккупанты нанесли 9 авиаударов. Также из артиллерии враг обстрелял Херсон, а на рассвете из танка попал по поселку Антоновка.

Харьковская область: в 03:00 произошел вражеский обстрел города Волчанск. Враг попал по частному дому.

Дополнение 

Силы обороны в ночь на 25 октября в небе над Украиной уничтожили все 11 из 11 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed. 

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