Ночная атака "шахедами" в Хмельницкой области: повреждены многоэтажки, частные дома, учебные заведения и админздание - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали территорию Украины. По Хмельницкой области ударили «шахедами», есть пострадавшие и разрушения. По Херсонской области за ночь нанесли 9 авиаударов. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
По данным главы МВД, ночью было обстреляно четыре области:
Хмельницкая область: в результате атаки «шахедами» на Хмельнитчине 16 человек получили ранения. В городе Славута Шепетовского района в результате падения обломков БПЛА повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили. Также в городах Славута и Нетешин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.
Днепропетровская область: около полуночи враг обстрелял село Добрая Надежда Никопольского района. К счастью, обошлось без жертв.
Херсонскую область оккупанты ночью обстреляли 12 раз. Больше всего пострадал Бериславский район, по которому оккупанты нанесли 9 авиаударов. Также из артиллерии враг обстрелял Херсон, а на рассвете из танка попал по поселку Антоновка.
Харьковская область: в 03:00 произошел вражеский обстрел города Волчанск. Враг попал по частному дому.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 25 октября в небе над Украиной уничтожили все 11 из 11 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.