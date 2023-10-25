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В МАГАТЭ отреагировали на ночные взрывы возле Хмельницкой АЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Вблизи Хмельницкой атомной электростанции ночью произошли взрывы. Они не повлияли на работу ХАЭС, однако ударная волна повредила несколько зданий. Об этом сообщило международное агентство по атомной энергии, пишет УНН.

В МАГАТЭ отреагировали на ночные взрывы возле Хмельницкой АЭС

Цитата

«Этот инцидент еще раз подчеркивает чрезвычайно нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться, пока длится эта трагическая война. Тот факт, что многочисленные окна на месте были разрушены, показывает, насколько это было близко. В следующий раз нам может не так повезти», – сказал генеральный директор Гросси. «Удара по атомной электростанции следует избегать любой ценой».

Детали

Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на заводе в западной Украине, сообщили, что утром раздались два громких взрыва. Это еще раз подчеркнуло опасность для ядерной безопасности во время продолжающегося военного конфликта.

Прямого воздействия дронов на площадку не было, и взрывы не повлияли на работу ХАЭС или ее подключение к национальной электросети. Однако ударная волна повредила окна нескольких зданий на площадке, в том числе прохода к корпусам реактора, вспомогательного корпуса, корпуса специального оборудования, учебного центра и других объектов, сообщили на станции.

В настоящее время группа МАГАТЭ оценивает точные масштабы ущерба.

Напомним

Силы обороны в ночь на 25 октября в небе над Украиной уничтожили все 11 из 11 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed. 

Также сегодня в Хмельницкой области 16 человек пострадали в результате падения обломков БПЛА. 

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