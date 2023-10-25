В МАГАТЭ отреагировали на ночные взрывы возле Хмельницкой АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Вблизи Хмельницкой атомной электростанции ночью произошли взрывы. Они не повлияли на работу ХАЭС, однако ударная волна повредила несколько зданий. Об этом сообщило международное агентство по атомной энергии, пишет УНН.
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«Этот инцидент еще раз подчеркивает чрезвычайно нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться, пока длится эта трагическая война. Тот факт, что многочисленные окна на месте были разрушены, показывает, насколько это было близко. В следующий раз нам может не так повезти», – сказал генеральный директор Гросси. «Удара по атомной электростанции следует избегать любой ценой».
Детали
Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на заводе в западной Украине, сообщили, что утром раздались два громких взрыва. Это еще раз подчеркнуло опасность для ядерной безопасности во время продолжающегося военного конфликта.
Прямого воздействия дронов на площадку не было, и взрывы не повлияли на работу ХАЭС или ее подключение к национальной электросети. Однако ударная волна повредила окна нескольких зданий на площадке, в том числе прохода к корпусам реактора, вспомогательного корпуса, корпуса специального оборудования, учебного центра и других объектов, сообщили на станции.
В настоящее время группа МАГАТЭ оценивает точные масштабы ущерба.
Напомним
Силы обороны в ночь на 25 октября в небе над Украиной уничтожили все 11 из 11 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.
Также сегодня в Хмельницкой области 16 человек пострадали в результате падения обломков БПЛА.
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