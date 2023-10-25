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російські виробники "Кинджалів" до сих пір отримують обладнання та компоненти з Європи - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Низка російських підрядників, які допомагають виробляти "Кинджали", не потрапили під західні санкції й досі отримують із Європи обладнання та компоненти для ракет, які б’ють по Україні. Про це йдеться у розслідуванні російського видання The insider, пише УНН.

російські виробники "Кинджалів" до сих пір отримують обладнання та компоненти з Європи - ЗМІ

Деталі

Під час повномасштабної війни “ростех” збільшив виробництво надзвукових ракет “Кинджалів”, які збити складніше за інші керовані ракети. Один “Кинжал” коштує російському бюджету 10 млн доларів, стверджують журналісти.

Видання зазначає, цю зброю виробляє корпорація “Конструкторське бюро машинобудування” (АТ “НВК “КБМ”) з Коломни. Вона входить до холдингу “Високоточні комплекси” держкорпорації рф “ростех”.

За даними ЗМІ, завозять потрібні для виробництва “Кинджалів” товари і з Європи.

Найбільше постачання йде з Німеччини. Так, токарні верстати НВК “КБМ” постачало ТОВ “KEB-Рус”. Це партнер німецької компанії KEB, авторизований постачальник компонентів та розробник систем управління для технологічних процесів та обладнання на їх основі, — йдеться у розслідуванні.

Розробником “мозку” для “Кинджалів” називають Науково-дослідний інститут електронних приладів, а його підрядник — АТ “Радіант-ЕК”, яке постачало мікросхеми, і безпосередньо КБМ. Радіант-ЕК під час війни і далі імпортує з Німеччини котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів.

Окрім цього у розслідуванні сказано, що у постачанні засвітилися й інші компанії з країн Європи, наприклад з Польщі, Литви, Латвії, Бельгії та Великої Британії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Відповідає типовій російській риториці”: британська розвідка оцінила заяву путіна про “Кинджали” над Чорним морем

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