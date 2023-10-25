российские производители "Кинжалов" до сих пор получают оборудование и компоненты из Европы - СМИ

Детали

Во время полномасштабной войны “ростех” увеличил производство сверхзвуковых ракет “Кинжалов”, которые сбить сложнее, чем другие управляемые ракеты. Один “Кинжал” стоит российскому бюджету 10 млн долларов, утверждают журналисты.

Издание отмечает, это оружие производит корпорация “Конструкторское бюро машиностроения” (АО “НПК “КБМ”) из Коломны. Она входит в холдинг “Высокоточные комплексы” госкорпорации рф “ростех”.

По данным СМИ, завозят нужные для производства “Кинжалов” товары и из Европы.

Больше всего поставок идет из Германии. Так, токарные станки НПК “КБМ” поставляло ООО “KEB-Рус”. Это партнер немецкой компании KEB, авторизованный поставщик компонентов и разработчик систем управления для технологических процессов и оборудования на их основе, — говорится в расследовании.

Разработчиком “мозга” для “Кинжалов” называют Научно-исследовательский институт электронных приборов, а его подрядчик — АО “Радиант-ЭК”, которое поставляло микросхемы, и непосредственно КБМ. Радиант-ЭК во время войны и далее импортирует из Германии катушки и ленты для защитной упаковки электронных компонентов.

Кроме этого в расследовании сказано, что в поставках засветились и другие компании из стран Европы, например из Польши, Литвы, Латвии, Бельгии и Великобритании.

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