"Відповідає типовій російській риториці": британська розвідка оцінила заяву путіна про "Кинджали" над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Конкретна згадка російським диктатором володимиром путіним про патрулювання над Чорним морем літаків рф саме з ракетами "Кинджал" майже напевно була зроблена, щоб продемонструвати можливості росії виробляти і використовувати нову зброю. Але їх ефективність в Україні на сьогодні є поганою. Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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18 жовтня путін оголосив, що росія почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків-перехоплювачів МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал". "Його виправдання стосувалося недавнього збільшення морської присутності США у східному Середземномор'ї з наміром піддати ці судна ризику, використовуючи систему озброєння із заявленою дальністю дії до 2000 км", - вказано у звіті.
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"Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором і водночас репрезентує дії росії як необхідні для захисту держави. Конкретна згадка путіним ракети "Кинджал" та її можливостей майже напевно було зроблено з метою стратегічного обміну повідомленнями, щоб продемонструвати, що росія, як і раніше, здатна виробляти і експлуатувати нещодавно розроблену зброю, попри український конфлікт, що триває", - ідеться у звіті МО Британії.
При цьому там вказують, що "Кинджал" "фактично залишається на стадії експлуатаційних випробувань, і його ефективність в Україні на сьогодні є поганою".
"На папері він залишається дуже боєздатним, здатним літати на гіперзвукових швидкостях та ухилятися від сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно необхідно суттєво покращити те, як росія використовує його для реалізації цього потенціалу", - зазначається у звіті.
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