"Чергова страшилка від путіна для Заходу": Ігнат прокоментував російські літаки з "Кинджалами" над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Заява президента рф володимира путіна про патрулювання повітряного простору над Чорним морем російськими літаками з ракетами "Кинджал" для України нічого не змінює. Це лише чергове залякування. Про в ефірі телемарафону у четвер сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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«Загроза для України незмінна. МІГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал", може запускати її звідки завгодно»,- сказав Юрій Ігнат.
«Якщо вони посилюють присутність цих літаків десь у Чорному морі, там в повітряному просторі нейтральному, то це, можливо, більше гра на Захід. Вихід в Чорне море мають кілька країн НАТО. Вони ж натякнули, що 1000 метрів летить "Кинджал", те що він може бути носієм ядерного боєзаряду. Це, власне, чергова страшилка від путіна для Заходу», - додав він.
Доповнення
18 жовтня путін заявив, що повітряно-космічні сили росії починають постійне патрулювання повітряного простору над Чорним морем літаками з комплексами "Кинджал".
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