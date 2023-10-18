Літаки рф з "Кинджалами" будуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Повітряно-космічні сили росії починають постійне патрулювання повітряного простору над Чорним морем літаками з комплексами "Кинджал". Про це заявив президент рф володимир путін, повідомляють росЗМі, пише УНН.
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"На моє доручення військово-космічні сили росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем", - заявив путін.
За його словами, патрулювати Чорне море будуть ворожі літаки Міг-31 озброєні комплексами "Кинжал", які мають дальність понад 1000 км.
«Я попередив, що це не загроза. Але будемо здійснювати візуальний контроль за допомогою зброї за тим, що відбувається в Середземному морі», - додав путін.
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Також російських диктатор назвав постачання Україні ракет ATACMS «черговою помилкою США» і заявив, що рф нібито зможе відбивати атаки таким озброєнням.