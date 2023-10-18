Самолеты рф с "Кинджалами" будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Воздушно-космические силы россии начинают постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинджал". Об этом заявил президент рф владимир путин, сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"По моему поручению военно-космические силы россии начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем", - заявил путин.
По его словам, патрулировать Черное море будут вражеские самолеты МиГ-31 вооруженные комплексами "Кинджал", которые имеют дальность более 1000 км.
«Я предупредил, что это не угроза. Но будем осуществлять визуальный контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море», - добавил путин.
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Также российских диктатор назвал поставку Украине ракет ATACMS «очередной ошибкой США» и заявил, что рф якобы сможет отражать атаки таким вооружением.