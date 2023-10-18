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путіну привиділося, що рф зможе відбивати атаки ATACMS

Київ • УНН

 • 288718 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російський дикатор володимир путін назвав постачання Україні ракет ATACMS «черговою помилкою США» і заявив, що рф нібито зможе відбивати атаки таким озброєнням, пише росЗМІ, повідомляє УНН.

путіну привиділося, що рф зможе відбивати атаки ATACMS

Цитата

«Ми звичайно зможемо відбивати ці атаки. Війна є війна, вони становлять загрозу. Але що найголовніше, це кардинально не в змозі змінити ситуацію на лінію зіткнення», - заявив диктатор.

путін також вважає, що постачання ракет Україні є нібито «черговою помилкою Сполучених Штатів». За його словами, якби США не постачали зброю, то вони могли б у майбутньому сказати: «Якби ви всі поставили що можемо, ось тоді ситуація б змінилася».

Доповнення

За словами посла росії в Сполучених Штатах Америки анатолія антонова, рішення Вашингтона про постачання Україні американських оперативно-тактичних ракет ATACMS є «грубою помилкою», і нібито матиме серйозні наслідки.

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