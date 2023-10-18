путіну привиділося, що рф зможе відбивати атаки ATACMS
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Російський дикатор володимир путін назвав постачання Україні ракет ATACMS «черговою помилкою США» і заявив, що рф нібито зможе відбивати атаки таким озброєнням, пише росЗМІ, повідомляє УНН.
Цитата
«Ми звичайно зможемо відбивати ці атаки. Війна є війна, вони становлять загрозу. Але що найголовніше, це кардинально не в змозі змінити ситуацію на лінію зіткнення», - заявив диктатор.
путін також вважає, що постачання ракет Україні є нібито «черговою помилкою Сполучених Штатів». За його словами, якби США не постачали зброю, то вони могли б у майбутньому сказати: «Якби ви всі поставили що можемо, ось тоді ситуація б змінилася».
Доповнення
За словами посла росії в Сполучених Штатах Америки анатолія антонова, рішення Вашингтона про постачання Україні американських оперативно-тактичних ракет ATACMS є «грубою помилкою», і нібито матиме серйозні наслідки.