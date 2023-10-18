путину показалось, что рф сможет отражать атаки ATACMS

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«Мы конечно сможем отражать эти атаки. Война есть война, они представляют угрозу. Но что самое главное, это кардинально не в состоянии изменить ситуацию на линию соприкосновения», - заявил диктатор.

путин также считает, что поставки ракет Украине якобы «очередной ошибкой Соединённых Штатов». По его словам, если б США не поставляли оружие, то они могли б в будущем сказать: «Если бы вы все поставили что можем, вот тогда ситуация бы изменилась».

Дополнение

По словам посла россии в Соединенных Штатах Америки анатолия антонова, решение Вашингтона о поставках Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS является «грубой ошибкой», и якобы будет иметь серьезные последствия.