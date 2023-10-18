В россии отреагировали на передачу ATACMS Украине: пригрозили последствиями

Детали

По словам посла россии в Соединенных Штатах Америки анатолия антонова, решение Вашингтона о поставках Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS является «грубой ошибкой», и якобы будет иметь серьезные последствия.

При этом российский дипломат не забыл отметить, что Вашингтон все больше приближает события, которые могут привести к прямому столкновению НАТО с москвой.

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"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет - грубая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут иметь самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное сворачивание двусторонних отношений", - сказал посол представителям российского паблика.

Ранее

Как сообщал УНН, США передали Украине партию ракет ATACMS. По данным АР, ATACMS стали ключевым фактором для того, чтобы Украина поразила аэродром в Бердянске.