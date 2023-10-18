США передали України менше десятка ракет ATACMS – АР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Менше десяти ракет ATACMS потрапили в Україну за останні кілька днів. Їхнє прибуття на фронт війни дає Україні критично важливу здатність завдавати ударів по російських цілях, які знаходяться на відстані. Про це пише АР, передає УНН.
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Як пише видання, постачання армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, було оповито таємницею з очікуванням, що перше публічне підтвердження надійде, коли ракети будуть використані на полі бою.
Така сувора секретність є помітною зміною порівняно з попередньою зброєю США, яку надсилала адміністрація Байдена. Майже в усіх інших випадках США публічно оголошували про своє рішення до відправлення зброї та обладнання за кордон.
За словами американського чиновника, ракети, що доставлені в Україну, мають максимальний радіус дії приблизно 160 кілометрів.
У Силах спеціальних операцій України заявили, що внаслідок нічного обстрілу об’єктів на сході та півдні України було знищено дев’ять російських вертольотів та іншу військову техніку та особовий склад на двох аеродромах в окупованих районах. За даними АР, ATACMS стали ключовим фактором для того, щоб Україна вразила аеродром у Бердянську.
Українські війська хочуть використовувати ракети для підживлення свого контрнаступу в сльотаві та холодні зимові місяці, дозволяючи військам завдавати ударів за російськими лініями, залишаючись поза межами обстрілу. Водночас невелика кількість ракет підкреслює небажання США надсилати потужну зброю.