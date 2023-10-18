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США передали України менше десятка ракет ATACMS – АР

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Менше десяти ракет ATACMS потрапили в Україну за останні кілька днів. Їхнє прибуття на фронт війни дає Україні критично важливу здатність завдавати ударів по російських цілях, які знаходяться на відстані. Про це пише АР, передає УНН.

США передали України менше десятка ракет ATACMS – АР

Деталі

Як пише видання, постачання армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, було оповито таємницею з очікуванням, що перше публічне підтвердження надійде, коли ракети будуть використані на полі бою.

Така сувора секретність є помітною зміною порівняно з попередньою зброєю США, яку надсилала адміністрація Байдена. Майже в усіх інших випадках США публічно оголошували про своє рішення до відправлення зброї та обладнання за кордон.

За словами американського чиновника, ракети, що доставлені в Україну, мають максимальний радіус дії приблизно 160 кілометрів.

У Силах спеціальних операцій України заявили, що внаслідок нічного обстрілу об’єктів на сході та півдні України було знищено дев’ять російських вертольотів та іншу військову техніку та особовий склад на двох аеродромах в окупованих районах. За даними АР, ATACMS стали ключовим фактором для того, щоб Україна вразила аеродром у Бердянську.

Українські війська хочуть використовувати ракети для підживлення свого контрнаступу в сльотаві та холодні зимові місяці, дозволяючи військам завдавати ударів за російськими лініями, залишаючись поза межами обстрілу. Водночас невелика кількість ракет підкреслює небажання США надсилати потужну зброю.

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