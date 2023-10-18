США передали Украине менее десятка ракет ATACMS - АР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Менее десяти ракет ATACMS попали в Украину за последние несколько дней. Их прибытие на фронт войны дает Украине критически важную способность наносить удары по российским целям, которые находятся на расстоянии. Об этом пишет АР, передает УНН.
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Как пишет издание, поставки армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, были окутаны тайной с ожиданием, что первое публичное подтверждение поступит, когда ракеты будут использованы на поле боя.
Такая строгая секретность является заметным изменением по сравнению с предыдущим оружием США, которое отправляла администрация Байдена. Почти во всех других случаях США публично объявляли о своем решении до отправки оружия и оборудования за границу.
По словам американского чиновника, ракеты, доставленные в Украину, имеют максимальный радиус действия примерно 160 километров.
В Силах специальных операций Украины заявили, что в результате ночного обстрела объектов на востоке и юге Украины было уничтожено девять российских вертолетов и другую военную технику и личный состав на двух аэродромах в оккупированных районах. По данным АР, ATACMS стали ключевым фактором для того, чтобы Украина поразила аэродром в Бердянске.
Украинские войска хотят использовать ракеты для подпитки своего контрнаступления в слякотные и холодные зимние месяцы, позволяя войскам наносить удары по российским линиям, оставаясь вне пределов обстрела. В то же время небольшое количество ракет подчеркивает нежелание США посылать мощное оружие.