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США передали Украине менее десятка ракет ATACMS - АР

Киев • УНН

 • 327821 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Менее десяти ракет ATACMS попали в Украину за последние несколько дней. Их прибытие на фронт войны дает Украине критически важную способность наносить удары по российским целям, которые находятся на расстоянии. Об этом пишет АР, передает УНН.

США передали Украине менее десятка ракет ATACMS - АР

Детали

Как пишет издание, поставки армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, были окутаны тайной с ожиданием, что первое публичное подтверждение поступит, когда ракеты будут использованы на поле боя.

Такая строгая секретность является заметным изменением по сравнению с предыдущим оружием США, которое отправляла администрация Байдена. Почти во всех других случаях США публично объявляли о своем решении до отправки оружия и оборудования за границу.

По словам американского чиновника, ракеты, доставленные в Украину, имеют максимальный радиус действия примерно 160 километров.

В Силах специальных операций Украины заявили, что в результате ночного обстрела объектов на востоке и юге Украины было уничтожено девять российских вертолетов и другую военную технику и личный состав на двух аэродромах в оккупированных районах. По данным АР, ATACMS стали ключевым фактором для того, чтобы Украина поразила аэродром в Бердянске.

Украинские войска хотят использовать ракеты для подпитки своего контрнаступления в слякотные и холодные зимние месяцы, позволяя войскам наносить удары по российским линиям, оставаясь вне пределов обстрела. В то же время небольшое количество ракет подчеркивает нежелание США посылать мощное оружие.

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