США передали Украине менее десятка ракет ATACMS - АР

Детали

Как пишет издание, поставки армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, были окутаны тайной с ожиданием, что первое публичное подтверждение поступит, когда ракеты будут использованы на поле боя.

Такая строгая секретность является заметным изменением по сравнению с предыдущим оружием США, которое отправляла администрация Байдена. Почти во всех других случаях США публично объявляли о своем решении до отправки оружия и оборудования за границу.

По словам американского чиновника, ракеты, доставленные в Украину, имеют максимальный радиус действия примерно 160 километров.

В Силах специальных операций Украины заявили, что в результате ночного обстрела объектов на востоке и юге Украины было уничтожено девять российских вертолетов и другую военную технику и личный состав на двух аэродромах в оккупированных районах. По данным АР, ATACMS стали ключевым фактором для того, чтобы Украина поразила аэродром в Бердянске.

Украинские войска хотят использовать ракеты для подпитки своего контрнаступления в слякотные и холодные зимние месяцы, позволяя войскам наносить удары по российским линиям, оставаясь вне пределов обстрела. В то же время небольшое количество ракет подчеркивает нежелание США посылать мощное оружие.