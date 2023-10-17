Сили оборони знищили на аеродромах Бердянська та Луганська 9 гелікоптерів і склад боєприпасів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На аеродромах тимчасово окупованих Бердянська Запорізької області і Луганська Луганської області українці війська уразили, зокрема, 9 гелікоптерів, ППО, посадкові смуги та склад боєприпасів. Втрати противника складають десятки загиблими. Про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України, пише УНН.
Зазначається, що Сили Спеціальних Операцій отримали інформацію про використання ворогом аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів. Координати та необхідні дані було передано для ураження підрозділам Сил оборони.
Цитата
«Операція “DRAGONFLY”. Успішна операція ССО України по враженню аеродромів в Бердянську та Луганську. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати», - йдеться у повідомленні.
Деталі
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
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- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
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- спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
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- пускова установка ППО
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- склад боєприпасів
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- пошкоджено злітні смуги аеродромів
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Як відзначили в ССО, склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.
«Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів», - додали в ССО.
Нагадаємо
Сили оборони України у ніч на вівторок, 17 жовтня, вдарили по гелікоптерах на аеродромах поблизу тимчасово окупованих Бердянська Запорізької області і Луганська Луганської області.